Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Vuslat Derneğine ait olduğu belirtilen Kur’an kursunun depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bulunan ve yaklaşık 50 kız öğrencinin eğitim gördüğü Kur’an kursunun depo kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ve sağlık ekipleri merkeze yönlendirildi.

Yangında dumandan etkilendiği belirtilen 6 öğrenci, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.