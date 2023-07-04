Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kur’an kursu bahçesine giren yılan paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yatılı hafızlık Kur’an kursu bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 10 dakika süren çalışmanın ardından yılanı yakalamayı başardı. Yakalanan yılan yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.