Okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan yaz Kur’an kurslarının ilk gününde cami ve kurslar çocuklarla doldu taştı.

Eğimin başlamasıyla büyük bir sevinçle camiler ve Kur’an kurslarına akın eden çocuklar güzel görüntüler oluşturdu.

Bütün çocukları Yaz Kur’an Kurslarına davet ettiklerini söyleyen Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, ailelerin ise bu konuda var olan hassasiyetlerinin daha da fazla artması gerektiğini hatırlattı.

İl Müftüsü Büyük, "Ağrı merkez ve 7 ilçemiz de dâhil olmakla beraber bütün camilerimizde 3 Temmuz itibariyle Yaz Kur’an Kurslarımızı açmış bulunmaktayız. Ben bütün çocuklarımızı Yaz Kur’an Kurslarımıza davet ediyorum. Evlatlarımız bu dönemde yeni arkadaşlar edinecek yeni bilgiler öğrenecekler. Hocalarımız onlara birçok sosyal etkinlikler yaptıracak yani hem eğlenecek hem öğrenecekler. Bu sayede evlatlarımız eğitim sonunda hem manevi anlamda hem de sosyal yönden kendilerini geliştirecekler.” dedi.

11 Ağustos’a kadar devam edecek olan Kur’an kurslarında öğrenciler; Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgileri öğrenecek.