Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, müftülük olarak bütün dertlerinin doğru bilgiyi herkese ulaştırmak olduğunu söyleyerek, "Günümüzde çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bizim muhatap kitlemiz bütün vatandaşlarımızdır. Bayanlarla, gençlerle ilgili çalışmalarımız var, cami cemaatimiz, Kuran kurslarımız, hafızlık kurslarımız, 4-6 yaş kurslarımız var. Yani toplumun her kesimi bizim muhatap kitlemiz" dedi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, müftülük olarak bütün dertlerinin doğru bilgiyi herkese ulaştırmak olduğunu söyleyerek, "Günümüzde çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bizim muhatap kitlemiz bütün vatandaşlarımızdır. Bayanlarla, gençlerle ilgili çalışmalarımız var, cami cemaatimiz, Kuran kurslarımız, hafızlık kurslarımız, 4-6 yaş kurslarımız var. Yani toplumun her kesimi bizim muhatap kitlemiz" dedi.

TDV Bilecik Şubesi Gençlik Kolları, Genç TDV Gönüllüleri ile tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Bilecik İl Müftülüğü ek hizmet binasında bulunan Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Seda Özgen İzci, ve genç TDV gönüllüleri katıldı.

"Kur’an kurslarımız ve camilerimiz merkezinde din hizmetleri alanında yapılan tüm faaliyetler bizim çatımız altında yapılmaktadır"

Programda gençlerle bir araya gelen Müftü Erhun, müftülük faaliyetlerinin gençler tarafından ilgiyle takip edilmesinin heyecanı içerisinde olduğuna değinerek, “Kuran kurslarımız ve camilerimiz merkezinde din hizmetleri alanında yapılan tüm faaliyetler bizim çatımız altında yapılmaktadır. Bizim kurumumuz resmi bir kurum olması hasebiyle her faaliyetimiz şeffaf, açık ve denetlenebilirdir. Bu nedenle güvenilir bir kurumuz. Diyanet İşleri Başkanlığımız riyasetinde mümkün olduğunca herkese birçok kanaldan ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim muhatap kitlemiz bütün vatandaşlarımızdır. Bayanlarla, gençlerle ilgili çalışmalarımız var, cami cemaatimiz, Kuran kurslarımız, hafızlık kurslarımız, 4-6 yaş kurslarımız var. Yani toplumun her kesimi bizim muhatap kitlemiz” dedi.

"Günümüzde çok ciddi bir bilgi kirliliği var"

Modern çağın en büyük sorununun doğru bilgiye ulaşma olduğuna değinen Müftü Erhun konuşmasının devamında “Derdimiz insanlarımızı şu modern çağın kirliliğinden uzaklaştırıp aslımıza, kimliğimize ve özümüze döndürmektir. Doğru bilgi ekseninde İslam şuuru kazandırmaktır. Günümüzde çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Hz. Ali Efendimizin dediği gibi dini bilgiyi kimden aldığımıza iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Müftülük olarak bütün derdimiz doğru bilgiyi ulaşabildiğimiz herkese ulaştırmaktır” ifadelerine yer verdi.

Programda, gönüllü koordinatörlüğü çalışmaları çerçevesinde gönüllülük vizyonu, kadın ve gençlik kolları yapılanması, yürütülen proje ve faaliyetler, TDV Gönüllü Koordinatörü Seda Özgen İzci tarafından yapılan sunumla anlatıldı.