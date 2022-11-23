Erzincan’da Kur’an Kursları öğreticileriyle Kasım ayı mutat personel toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan’da Kur’an Kursları öğreticileriyle Kasım ayı mutat personel toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci nezaretinde toplanan personel ile, Diyanet İşleri Başkanlığı görev ve talimatları ile ilgili maddelerin görüşülmesinin ardından Uzman Psikolog ve Psikiyatri Uzmanı Bülent Sarıkaya, Kur’an Kursları personeline hitaben “Kayıp ve Yas Terapisi” konulu sunum yaparak ailede, çocuklarda ve çevrede yaş reaksiyonunun evreleri üzerine önemli bilgiler verdi.