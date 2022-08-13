Kilis’te, 2022 yılı yaz Kur’an Kursları arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.

Kilis’te, 2022 yılı yaz Kur’an Kursları arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün düzenlemiş olduğu futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Başlama vuruşunu İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in yaptığı final maçında İmam Azam Camii Kur’an Kursu, Mehmet Pişkin Yatılı Kur’an Kursu’nu 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Günün oynanan diğer müsabakasında ise Koçcağız Köyü Camii Kur’an Kursu, H. Faruk Kayabaş Camii Kur’an Kursu’nu 5-3 mağlup ederek turnuvanın 3’üncüsü oldu.

Futbol turnuvasında ilk 3’e giren takımlara ödüllerinin önümüzdeki hafta verileceği bildirildi.