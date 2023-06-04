Bartın İl Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur’an-Kerim öğrenme kurslarına devam eden öğrenciler ile mezunlarına yönelik 10. yıl etkinliği gerçekleştirildi.

Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar arasında mehteran, semazen ve ilahi gösterileri; pamuk şeker ikramı ve çeşitli aktiviteler yapıldı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra Bartın Esentepe Sümeyra 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencisi Esila Özdemir açılış Kur’an Kerim tilavetini gerçekleştirdi. İl müftüsü Ömer Keskin yaptığı konuşmada küçük yaşta yapılan eğitimin önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Bir Hint atasözünde der ki, “Çocuğunu altısına kadar bana ver, altmışına kadar senin olsun.” Bizim de atasözümüz var. Ne diyor? Yedisinde ne ise yetmişinde de odur. Allah resulü (sav), 7 yaşında çocukları namaza alıştırmamızı, güzel davranışlar kazandırmamızı bize tavsiye ediyorlar. Demek ki 7 yaşında ne verirsek, 7 yaşında öğrendikleri ile yetmişinde amel edecek. Güzel şeyler öğrenirse güzel insan olacaktır.” şeklinde konuştu.

Başkanlığın prestij projelerinden bir tanesinin 4-6 yaş Kur’an kursları olduğunu ifade eden müftü Keskin, “4-6 yaş Kur’an kurslarımızda küçücük yavrularımıza Allah’ı, Peygamberini tanıtmaya çalışıyoruz. Kur’an’ı öğretmeye çalışıyoruz. Sonra kendi değerlerimizi tanıtıyoruz. Sevgi, saygı, merhamet, şefkat, sorumluluk, devlet, millet, ezan, bayrak, şehitlik, gazilik... Bu kavramları vermeye çalışıyoruz. Güzel huylar, güzel alışkanlıklar edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bartın İl Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladığı mehteran, semazen, ilahi gösterilerinin ardından program, protokol, tüm 4-6 yaş öğrencileri ve velilerinin toplu halde okudukları salavat, 571 ilahisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Programa İl Müftüsü Ömer Keskin, Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, İl Müftü Yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaiz ve uzmanlar, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrencile ve velileri katıldı.