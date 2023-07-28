Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yaz yatılı Kur’an kursu öğrencileri, kapanışı piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Eğitici ve eğlenceli geçen yaz yatılı Kur’an kursunda, Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler derslerinin yanı sıra; ahşap boyama, amigurumi, musiki, voleybol, futbol, sosyal ve kültürel etkinlikler, gençlerle söyleşi, okçuluk sporu gibi birçok etkinlikler gerçekleştirildi. 200 öğrencinin eğitim gördüğü yatılı Kur-an Kursları yapılan piknikle sona erdi. Tüm eğitim ve etkinliklerden memnuniyetlerini ifade eden gençler, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve emeği geçen müftülük çalışanlarına da teşekkür etti. Müftü Kazancı’da, kursiyerlere hayat boyu başarılar dileyerek kurs bitirme belgelerini takdim etti.