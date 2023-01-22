İsveç’te bir siyasetçinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırısına Kars’tan tepki geldi.

İsveç’te bir siyasetçinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırısına Kars’tan tepki geldi.

Kars’ta öğle namazının ardından Evliya Cami önünde bir araya gelen sendikalar, İslam’a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yönelik saldırısını kınadı.

Diyanet Sen Kars Şube Başkanı Uğur Şen, “Bizler Diyanet Sen, Türk Diyanet-Vakıf Sen ve MİL Diyanet Sen olarak İsveç’in başkenti Stockholm’da aşırı sağcı ve ırkçı sıkıyön partisi başkanı Rasmus Paludan’ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı saygısızlığı kınamak için bir araya geldik. Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı saygısızlığa İsveç polisinin izni ve koruması altında yapmış olması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Şen, “Bu Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılmış bir nefret suçudur, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılmış bu aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanlığı ve porovakatif eylemi ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ifadesiyle asla geçirilemez. Bu aşağılık eylem aynı zamanda islamafobinin ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’yı ne denli kuşattığının bir göstergesidir” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık cami önünden ayrıldı. Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Selim belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars Şube Başkanı Muharrem Koskalan ve vatandaşlarda destek verdi.