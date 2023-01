Adıyaman’ın Kahta ilçesi 100. Yıl Parkı’nda bir araya gelen sivil topluk kuruluşları, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Birçok STK’in destek verdiği basın açıklamasını Eğitim Bir Sen Kahta Temsilcisi Ahmet Özbek okudu. Kur’an’a el ve dil uzatan odakların kim olursa olsun, asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğine dikkat çeken Temsilci Ahmet Özbek, yıllardır hem Türkiye’ye hem de İslam’a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren çeşitli birçok söylemde ve eylemde bulunulan İsveç’te, henüz vuku bulan hadise, tüm İslam alemini derinden üzdüğü gibi öfkelendirdiğini de söyledi. Temsilci Özbek, “Mukaddesatımıza el uzatan, dil uzatan odaklar kim olursa ne olursa olsun, müsamaha gösterilmemelidir. Yıllardır hem ülkemize hem de dinimiz İslam’a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren çeşitli birçok söylemde ve eylemde bulunulan İsveç’te, henüz vuku bulan hadise, tüm İslam alemini derinden üzmüş ve öfkelendirmiştir. Kutsal kitabımızın Türk büyükelçiliği önünde yakılarak gerçekleştirilmek istenen eylem için İsveç devletinin ve güvenlik kuvvetlerinin izin vermesi kabul edilemez ve sessiz kalınamaz bir durumdur. Bilindiği üzere İsveç’te yıllardır bu ve benzeri İslam düşmanlığı ve hakaret içeren, terör örgütlerinin propagandasını yapan birçok hadise meydana gelmiş ve İsveç devleti tüm bu hadiseleri ya desteklemiş ya da sessiz kalmıştır. Daha düne kadar menfaatleri uğruna devletimizden çeşitli konularda destek talebinde bulunan söz konusu ülkenin böyle alçakça ve küstahça olaylara müsamaha gösterecek ve destekleyecek cesareti nereden bulduğunu anlamak da mümkün değildir. Müslümanların canları ve mallarıyla korumaktan geri durmadıkları hayat rehberleri Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılar elbette ki karşılıksız kalmamalıdır. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun aklı başında her ilkeli fert ve oluşumun, bu provokatif girişim karşısında inisiyatif alması ve insanlığın huzurunu kaçırtacak bu ve benzeri densizliklerin son bulması adına harekete geçmesi gerekmektedir. Bu alçakça eylemin huzura ve barışa yönelik büyük bir suikast olduğu bilinmelidir. İslam dünyasının tepkisini toplayacak her girişimden mutlaka uzak durulmalıdır. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası da İsveç’teki bu akıl tutulmasına sessiz kalmamalı ve eldeki bütün siyasi imkanlar kullanılarak hadsizlere hak ettikleri cevap verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne kadar uzlaşmacı ve barışçı bir devlet olsa da kutsal değerlerine, kırmızı çizgilerine asla halel getirmeyip gerektiğinde hem devlet nezdinde hem de kamuoyuyla her türlü tavrı almaya muktedir bir devlettir. İsveç’in NATO’ya üyeliğinin veto edilmesi de dahil İslam’a ve Müslümanlara bu denli düşmanlık yapan bir yönetime her açıdan haddi bildirilmelidir. Kalbinde iman olan hiçbir müminin bu hakarete sessiz kalması düşünülemez. Mukaddesatımıza yönelik bu provokatif saldırılara karşı dünyanın dört bir yanında ortaya konan tepkilere destek verilmesini diliyoruz. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde mukaddes Kitabımız Kur’an-ı yakma cüreti gösterecek olan Rasmus Paludan isimli İslam düşmanı alçağı lanetliyoruz. Bu çirkin girişime özgürlük adı altında izin veren İsveç hükümetini de şiddetle kınıyoruz. İsveç hükümeti, aldığı bu barbar karardan acilen geri adım atmalı, özür dilemeli ve bu alçakları cezalandırmalıdır” diye konuştu