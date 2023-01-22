Eskişehir’de vatandaşlar, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına, sabah namazının ardından tepki gösterdi.

Eskişehir’de vatandaşlar, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına, sabah namazının ardından tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sabah namazı öncesi ve sonrasında 90 bin camide Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterildi. Eskişehir’de de İl Müftülüğü tarafından kent merkezindeki Reşadiye Camisi’nde "Kur’an dostları haydi sabah namazında Kur’an ziyafeti ve duada buluşalım" etkinliğiyle Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterildi. Etkinlikte, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.