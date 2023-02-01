Ba Cüzü ile 7’den 70’e herkes sekiz günde Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Ba Cüzü ile 7’den 70’e herkes sekiz günde Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Öğrenmeyi kolaylaştıran 2006 yılından itibaren Türkçe ilköğretiminde kullanılan ses temelli cümle eğitim yöntemi ile oluşturulan Elif-Ba cüzü sayesinde çok sayıda kursiyer başlangıç düzeyi Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladı.

Düzce Müftülüğü Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu tarafından sürdürülen kursta kendisinin hazırladığı Elif-Ba cüzü esas alınarak 15 ile 20 kişiden oluşan gruplarla şu ana kadar yüz yüze olarak 10 grup eğitimini tamamladı.

Kur’an-ı Kerim öğreniminde bir milat niteliği taşıyan bu sistemin her yaşta Kur’an öğrenmek isteyenlere ve Kur’an öğretimi yapanlara büyük kolaylık sağlayan bu yöntem ile ilgili olarak şunlar aktarıldı; “Hazırlanan Elif-ba cüzü klasik Elif-Ba cüzlerinden farklı olarak Arap alfabesindeki sembolleri öğretmekten ziyade direkt kelime okuma ile oluşturuluyor. Elif-Ba cüzünde farklı olarak alfabedeki harfler 8 gruba ayırılmıştır. İlk gün kursiyerlere verilen 4 sembolle ve bu sembollere sesi veren harekelerin öğretimi ile işe başlanmakta. Sembolü hareket ettiriciler olan üstün esre ve ötrenin sembolün harfe dönüşümü öğretildikten sonra 4 sembolden anlamsız da olsa kelimeler kurularak öğrencinin ilk günden okuması sağlanmakta. Bu durum klasik sistemin Arapça sembolleri öğretilmesi bu sembolleri üstün esre ötre gelerek harfe dönüşme sürecindeki zorluğun önüne geçmekte. Ses temelli cümle yöntemi ile geliştirilen Elif-Ba cüzü sayesinde sürdürülen, esnaf kesim başta olmak üzere her meslek erkeklere yönelik eğitimlerdeki başarı oranı yüzde 100’e yakın olmaktadır. Eğitimlerdeki tek şart 8 gün kesintisiz derse katılım zorunluluğu. 2022 Ocak ayından itibaren toplam 10 dönem halinde düzenlenen eğitimler sayesinde en küçüğü 8 en büyüğü 75 olmak üzere farklı yaşlardan toplam 127 kişi Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladı. Yetişkinlere yönelik hazırlanan bu eşsiz esere destek olarak ses temelli cümle eğitim yöntemli etkinliklerle sesten cümleye Elif-Ba cüzünün de yayınlanmasının ardından küçük büyük kadın erkek herkes çok kısa zamanda az gayret sarf ederek aile boyu Kur’an-ı Kerim’in nuru ile tanışmaktadır.”