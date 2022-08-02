Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dünya 1.’si Hafız Ferruh Muştuer, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Türkiye 1.’si Hafız Enes Özsoy ve ilahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal düzenlenen Kur’an-i Kerim tilaveti programında Termelilerle buluştu.

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dünya 1.’si Hafız Ferruh Muştuer, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Türkiye 1.’si Hafız Enes Özsoy ve ilahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal düzenlenen Kur’an-i Kerim tilaveti programında Termelilerle buluştu.

Terme Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen Kur’an-i Kerim tilaveti programına Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması dünya 1.’si ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Hafız Ferruh Muştuer, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Türkiye 1.’si ve Büyük Çamlıca Cami Müezzin Kayyımı Hafız Enes Özsoy, 2022 yılı Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Türkiye 1.’si Hafız Mustafa Öztürk, ilahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal, Terme Müftüsü Ömer Ergül ve Terme Pazar Cami İmam Hatibi Hasan Işıtan katıldı.

Çelik Ailesi’nin hayatını kaybeden yakınları için düzenlenen programda, hafızlar tarafından okunan Kur’an tilavetinin akabinde ilahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal, katılımcılara hayat ve aile ilişkileri hakkında söyleşide bulundu.

Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül yaptığı konuşmada ilçenin ‘Hafızlar diyarı’ olarak bilindiğini hatırlatarak, “Mübarek Muharrem ayının başlangıcında dünyanın ve Türkiye’nin en değerli sesleri Terme’mizde bir araya geldi. Bu güzel gün de Kur’an tilavetleri ile bizleri mesh eden değerli hocalarımıza ve Çelik ailesi adında düzenlenen programa icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.