Yarışmaya Bayburt, Van, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Bitlis il birincileri katıldı. Yarışmada Elazığ Altın çevre yatılı erkek Kur’an kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel bölge birincisi oldu. Yarışmayı birinci olarak bitiren Muhammet Fatih Yel, 17 Eylülde Denizli’de yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur’an kursları arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması bölge finali, Bayburt Yusufiye Camiinde düzenlendi. Yarışmada bölge birincisi Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel bölge birincisi oldu.

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