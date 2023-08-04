Samsun’da yapılan "Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda Şükrü Kaya isimli öğrenci il birincisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında okuyan erkek öğrenciler arasında "Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Yarışmanın yapılan Samsun finalinde il birincisi Kavak Yaşar Doğu Hafızlık Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Şükrü Kaya oldu.

Bölge yarışmasında Samsun’u temsil edecek

Samsun birincisi olan Şükrü Kaya’nın, önümüzdeki günlerde Karadeniz Bölge Finali’ne katılarak Samsun’u temsil edeceğini söyleyen Kavak Hafızlık Kursu öğreticisi Sefa Demircan yaptığı açıklamada, “Okulumuz adına yarışan öğrencimiz Şükrü Kaya bu yıl Samsun genelinde ilçeler arasında yapılan Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nı Samsun birincisi olarak tamamladı. Bizler de kendisini tebrik ediyoruz. Öğrencimiz bundan sonra Karadeniz Bölgesi olarak yapılacak yarışmada şehrimizi ve ilçemizi temsil edecek. Oradan da güzel bir netice alarak başarısını sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.