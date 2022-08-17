Aydın’da Hafızlık çalışan Kur’an Kursu öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.

Aydın’da Hafızlık çalışan Kur’an Kursu öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.

Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okumaya teşvik etmek amacıyla, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen yarışma Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada komisyon üyeleri birinciyi seçmekte zorlandı.

İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi başkanlığındaki komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda kadın yarışmacılar kategorisinde Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi Kelami Kur’an Kursu öğrencisi Büşra Arıkan, erkek yarışmacılar kategorisinde ise Aydın Merkez Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi Mehmet Asım Öz birinci oldu.

İl Müftü Yardımcısı Sevindi, “Öğrencilerimizi medeni cesaretlerinden ötürü tebrik ediyor, kelamların en güzeli olan Kur’an-ı Kerim’i öğrenen öğrencilerimize ve bu güzel kelamı onlara öğreten hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Müftü Yardımcısı Sevindi, 25 Ağustos 2022 tarihinde Muğla Fethiye’de gerçekleştirilecek olan bölge finalinde Aydın’ı temsil edecek öğrencilere başarılar diledi.