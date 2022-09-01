Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Marmara Bölge Finali’nde 3’üncü olan Muhammed Mustafa Uygur ile bir araya geldi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Marmara Bölge Finali’nde 3’üncü olan Muhammed Mustafa Uygur ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen Hafızlık Kur’an Kursları arası ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na erkek öğrenciler kategorisinde Bilecik’i temsilen Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kuran Kursu öğrencisi Muhammed Mustafa Uygur katıldı. Bursa İl Müftülüğü tarafından yapılan Marmara bölge finalinde yarışan Muhammed Mustafa Uygur 3’ücülüğe hak kazandı.

Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kuran Kursunda hafızlık öğrencisi Muhammed Mustafa Uygur’la bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, kurs müdürü Erhan Yılmaz, öğretici Bayram Dinç’e ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Bilecik’te eğitim gören hafızlık öğrencilerinin yarışmalarda dereceye girmesinden çok mutlu olduğunu dile getiren Müftü Ali Erhun, Marmara Bölge Finali’nde üçüncü olan Uygur’u tebrik ederek sonraki yarışmalarda kendisine başarılar diledi.