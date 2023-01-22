Gümüşhane STK Platformu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı yapılan basın açıklamasıyla kınadı.

Gümüşhane STK Platformu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı yapılan basın açıklamasıyla kınadı.

Kemaliye Camii önünde gerçekleşen basın açıklamasına Gümüşhane STK Platformu yetkilileri ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, CHP Gümüşhane Milletvekili aday adayı Bedri Ağaç, İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş ve vatandaşlar katıldı. İsveç’in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e alçakça düzenlenen saldırının kınandığı basın açıklamasında konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gümüşhane temsilcisi İsrafil Nas, bu tür saldırılara Türkiye’nin asla geçit vermeyeceğinin altını çizdi. Nas, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Terörist sevici İsveç’in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam’ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye’de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki: Ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celalini de nesilden nesle aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki: Vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atılır. Bu gençler Anadolu’nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır. İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslâm hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur’an, alemlerin Rabbi olan Allah’ın kelâmıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah’ın güvencesi altındadır.

Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur’an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."