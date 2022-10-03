İzmir’in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe veren 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe veren 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında B.Ç. ve M.A.D.’nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

Kur’an-ı Kerim’e saldıran 2 şüphelinin yakalanması için harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik analizin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Kimlikleri belirlenen B.Ç. ve M.A.D.’nin adreslerine operasyon düzenleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili 2 kişinin yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadelere yer verdi:

“İzmir’de Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar.”