İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Sakarya’da da din görevlileri yardımlaşma derneği tekbirlerle Kuranı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Sakarya’da da din görevlileri yardımlaşma derneği tekbirlerle Kuranı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.

İslam dünyasından birçok ülke aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Türkiye’den de skandal olaya sert tepkiler devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya’da Adapazarı Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği, tekbirlerle Kuranı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi. Derneğin başkanı Bedri Başar, Kur’an-ı Kerim’e yapılanı İslam ve Türkiye düşmanlığı olarak algıladıklarını aktardı.

“İnsanlık dışı saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz”

Kuranı Kerim’in yakılmasına tepki gösteren Adapazarı Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Bedri Başar, “İslam ve Türkiye düşmanı küresel emperyalist güçlerin, İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı planlayarak yaptıkları faşist, ırkçı ve insanlık dışı saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Başka kutsallara bile sövmeyi yasaklayan ahlak dini, İslam’ın kutsal kitabına yapılan bu saldırı, asla ifade hürriyeti değildir. Aksine tüm insanı değerlere karşı düşmanca yapılmış bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu, “ırkçı ve faşist bir terörist yapmıştır” diyerek geçiştirmek mümkün değildir. Zira saldırıya müsamaha gösterilmesi, izin verilmesi ve bu melun eylemin koruma altına alınması da birer insanlık suçudur. İslam düşmanı, ırkçı, faşist ve küresel, emperyalist güçlerin, İslam’ı ve Müslümanları yok etmeye asla güçleri yetmeyecektir. Kur’an-ı Kerim asılı olan bir odada ayaklarımızı uzatmak dahi saygısızlıktır. Bu millet öyle necip bir millettir ki Kur’an-ı Kerim’e olan saygısından dolayı onu belden altına indirmekten haya eden bir anlayış ve edebe sahiptir. Durum böyle iken elbette Mushaf-ı Şerifin yakılmasına dayanmamız mümkün değildir” dedi.