İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ederken, Muğla’da vatandaşlar sabah namazı sonrası Kur’anı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ederken, Muğla’da vatandaşlar sabah namazı sonrası Kur’anı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.

İslam dünyasından birçok ülke aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Türkiye’den de skandal olaya sert tepkiler devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu. Diyanet işleri Başkanının çağrısı ile Muğla’nın Menteşe ilçesinde 130 camide sabah namazında sonrasında Kur’an-ı Kerim okundu.

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe ilçe Müftülüğü tarafından Kurşunlu Camii’ndeki Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Menteşe ilçe Müftüsü Mustafa Aydın yaptığı konuşmada, "İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı sonrasında bugün Türkiyemizin her camisinde yapılmakta olan sabah namazı buluşması vesilesiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Kur’an-ı Kerimi anlamayan ve Kur’an-ı Kerimi hissetmeyen insanlar bu şekilde Kur’an-ı Kerime saldırı yapıyorlar. Ama şunu bilin Allahutaala ’onu biz indirdik onu koruyacak olanda biziz’ diyor. Bizim Kur’an-ı Kerim’i korumak için bir şey yapmamıza gerek yok, onun sahibi Allahuteala ve Allahuteala onu koruyacaktır. Daha önce bu şekilde Kur’an-ı Kerime saldırı yapan insanların yanarak öldüğüne şahit olduk" dedi.

Muğlalı vatandaşlardan Mehmet Sefa Esenkaya ise, "İsveç’te Kur’an-ı Kerime yapılan hain saldırıdan dolayı biz bugün Müslümanlar olarak camilerde buluştuk. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın çağrısı ile burada gönül birliği yaptık ve bu tür saldırılara karşı dualarımızı ettik. Rabbim bu tür saldırılardan ümmeti Muhammet’e muhafaza eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.