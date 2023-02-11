Diyarbakır’da 7 enkaz alanından biri olan Serin Apartmanı’nın enkazından çıkan Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınları arasında operatörün fark etmesiyle hassasiyetle toplandı, apartmanda enkaz çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da 7 enkaz alanından biri olan Serin Apartmanı’nın enkazından çıkan Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınları arasında operatörün fark etmesiyle hassasiyetle toplandı, apartmanda enkaz çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan Serin Apartman enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Apartmanda çıkan Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınını toplayan kepçe operatörün gözünden kaçmadı, iş makinasını durduran operatör hassasiyetle toplandı.