Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim kursu, yoğun ilgi görüyor. Eğitim gören kursiyerler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu ifade ettiler.

Seyrantepe Aile Merkezi’nde açılan Kur’an-ı Kerim kursuna katılan kursiyerler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra itikat, siyer, ahlak, tecvit, ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyorlar. Çoğu orta yaş gurubundan olan kadınlar, geç de olsa Kur’an-ı Kerim öğreniyor olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydettiler.

“Kadınlarımızı Seyrantepe aile merkezimize bekliyoruz”

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Seyrantepe Aile Merkezi Öğretmeni Saadet Ayvazoğlu, “Aile merkezimizde mefruşat, giyim, bilgisayar, okuma-yazma, anasınıfı, spor ve Kur’an-ı Kerim kurslarımız var. Kursiyerlerimiz aile merkezimize gerçekten severek geliyorlar. Ramazan ayı münasebetiyle de Kur’an-ı Kerim kursumuza yoğun bir talep var. Müftülüğümüzden hocamız gelerek Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen kursiyerlerimize eğitim veriyor. Bunun yanında itikat, siyer, ahlak, tecvit, ilmihal eğitimleri de veriliyor. Yaklaşık 75 kursiyerimiz, Kur’an-ı Kerim eğitimi alırken, Ramazan ayı vesilesiyle mukabelemiz başlamıştı. Mukabeleden dolayı yaklaşık 150 kursiyere ulaşmış vaziyetteyiz. Kursumuza katılmak isteyen kadınlarımızı Seyrantepe Aile Merkezimize bekliyoruz. Ben, böylesine güzel bir hizmeti sunduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na kursiyerlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler için vazgeçilmez denilecek şekilde bir yer oldu”

Kursiyerlerden Mine Özdemir ise yaptığı konuşmada, “Ben daha önce Kur’an-ı Kerim’i biliyordum ama eksiğim çok fazlaydı. Bu kursumuza gelerek kendimi geliştirdim. Burası manevi açıdan bizlere çok iyi geliyor. Burada arkadaşlarımızla gerçekten bir aile ortamı kurduk. Hocalarımızdan, idarecilerimizden de çok memnunuz. Şehitkamil Belediyemize, mahallemize böylesine güzel bir tesis kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burası bizler için vazgeçilmez denilecek şekilde bir yer oldu. Küçük çocuklarımız burada anasınıfına giderken, bizler de gönül rahatlığıyla kursumuza geliyoruz. Burada hem kendimizi geliştiriyoruz hem de sosyalleşiyoruz, arkadaş ediniyoruz. Gerçekten burada bir aile ortamı kurduk. Bu konuda bir kez daha belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.