Elazığ’da Kur’an-ı Kerim hafızlık yarışması il finali yapıldı.

Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur’an Kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ’da Kur’an-ı Kerim hafızlık yarışmalarında il finali Beyzade Efendi Camisinde yapıldı.

Yarışma İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu ve Kur’an kursu öğreticisi Seher Durumlu’dan oluşan komisyon önünde gerçekleştirildi. Erkek öğrencilerde Altınçevre yatılı erkek Kur’an kursundan Muhammed Emin Çiçekçi İl birincisi oldu. Kız öğrencilerde Çatalçeşme yatılı kız Kur’an kursundan Zeynep Karabulut il birincisi oldu.

Birinci olan öğrenciler Elazığ’ı bölge finalinde temsil etmeye hak kazandı.