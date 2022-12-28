Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Stichting Spark Derneği iş birliğinde hazırlanan konuşmacılığını Yazar Evrim Kuran’ın yaptığı ‘Sosyal Uyum Projesi’ etkinliği çok sayıda öğrencinin katılıyla gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Stichting Spark Derneği iş birliğinde hazırlanan konuşmacılığını Yazar Evrim Kuran’ın yaptığı ‘Sosyal Uyum Projesi’ etkinliği çok sayıda öğrencinin katılıyla gerçekleşti.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Üniversite olarak öğrencilerin gelişimini sağlayan bu tür etkinlikleri önemsediğini söyleyerek, mezuniyetlerinden sonra GAÜN Öğrencilerini en yerlerde görmek istediğini söyledi. Nuh Okumuş, “Siz değerli öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında iş hayatında en iyi şekilde atanmaları bizler için çok önemli. SPARK ile işbirliğimiz çerçevesinde öğrenciler için yol gösterici konuşmalardan birisini yapacak olan Yazar Evrim Kuran’ı ağırlayacağız. Üniversite yaşamı sonrasında başarılı olmanız en büyük temennimiz olmakla birlikte, sizleri en iyi yerlerde görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmacı Yazar Evrim Kuran, kişisel olarak kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair katılıcılara ipuçları paylaşarak, 21’nci yüzyılı vatandaşı olabilmek için ne yapılması gerektiğini aktardı. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yazar Evrim Kuran şunları söyledi:

“Aktif olarak mutlaka staj yapılması, aynı zamanda sivil toplumda da çalışılması lazım. Kendi alanı haricinde toplumsal meselelerden çekinmemesi lazım. Bu onun direncini, yılmazlığını geliştirir. Şirketler artık mezun olduğu üniversiteye bakıp işe almıyorlar, yılmaz ve perspektifi geniş gençleri daha çok tercih ediyorlar. O yüzden mutlaka üniversitenin ilk yılından itibaren çalışma hayatında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yabancı dil problemimiz var, dünyanın diğer ülkeleriyle rekabet etmekte zorlandığımız bir durum. Kendi şirketimde işe alım yaparken, hangi okuldan mezun olduklarından daha çok, öğrendiklerini etkin olarak kullanıyor mu? Yabancı dili etkin olarak kullanıyor mu? Bunlara bakıyorum. Teknoloji çağında yeni bir dil öğrenmek artık kolay. Biraz çabayla halledilecek bir şey.”

SPARK Proje Sorumlusu Peri Gül ise katılımcılara SPRAK hakkında bilgi vererek, Gaziantep Üniversitesine göstermiş oldukları destek ve işbirliklerinden dolayı teşekkür etti.