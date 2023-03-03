İskilip İlçe Müftülüğüne bağlı Ebusuud Erkek Kuran Kursu’nda eğitim gören hafız öğrenciler, harçlıklarını deprem bölgesine gönderilmek üzere İlçe Müftüsü Şuayip Güllü’ye teslim ettiler.

İskilip İlçe Müftülüğüne bağlı Ebusuud Erkek Kuran Kursu’nda eğitim gören hafız öğrenciler, harçlıklarını deprem bölgesine gönderilmek üzere İlçe Müftüsü Şuayip Güllü’ye teslim ettiler.

Kur’an bülbüllerinin deprem bölgesindeki kardeşlerine karşı duyarsız kalmadığını dile getiren Müftü Güllü, "Harçlıklarının tamamını deprem bölgelerinde ki kardeşlerine gönderilmek üzere bize teslim ettiler. Öğrencilerimizin bu erdemli davranışları, onlara verilen eğitimin asıl amacına ulaştığının göstergesidir. Böyle Kur’an ehli vatansever gençlerimiz olduğu müddetçe, necip milletimizin sırtı yere gelmeyecektir” dedi.