Erzincan’da Kız Kur’an Kursu öğrencileri tarafından düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler dualarla yad edildi.

Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an Kursunun tanıtımı ve yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı video gösterisinin ardından konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Gül, “İnsanlar cennete, cennet hafızlara hayran. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Bu güzel günde Kur’an bülbülleri ile bizleri bir araya getiren Allah’a Hamd-ü senalar olsun. Bugün hem Ramazanı karşılama, hem de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğini bir arada yapmak güzel bir fikir olmuş. Hafızlık eğitimlerini almaları için kursumuza, bizlere çocuklarını emanet eden ailelere buradan teşekkür ediyorum. Malumunuz hafızlık önemli müesseselerden bir tanesi. Bu yavrularımız hanelerimizin bereketi, memleketimizin de manevi sigortası olacaklar. Ramazan ayını burada sizlerle birlikte sevgi ve coşkuyla karşıladık. İnşallah hayatımızın, ömrümüzün tamamı da Ramazan gibi geçer. Ramazan bizleri ahlaki meziyetlerle süslüyor. Çanakkale İslam’ın tek kalesiydi, 18 Mart’ta 20 düvele karşı imanın galip geldiği yerdir. Orada vatan, millet ve mukaddesat için 250 bin şehit verdik. Bu mübarek Ramazan gününde Çanakkale şehitleri ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu programda emeği geçen hocalarımıza ve yavrularımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Gül’ün konuşmasının ardından, İstiklal Marşının 10 kıtasını okuyan Göktürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ravzanur Güllüce uzun süre ayakta alkışlandı. Kur’an bülbülleri tarafından sergilenen Çanakkale oyunu büyük beğeni kazandı. Minik öğrencinin kendi yazdığı Çanakkale şiiri katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Çanakkale türküsünün seslendirilmesinin ardından minik hafızların yaptığı dua ve Sevgi Evleri’nden gelen misafirlere hediye takdiminin ardından program sona erdi.

Erzincan İl Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an Kursu tarafından düzenlenen etkinlik sonunda katılımcılar hep birlikte ilk oruçlarını açtılar. Sümbül Valide Kız Kur’an kursu tarafından Ramazan ayı boyuncu ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 300 kişilik iftar yemeği verileceği belirtildi.