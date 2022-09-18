Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın kazanları belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın kazanları belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur’an Kursları öğrencileri arasında, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finali Denizli’de yapıldı. Düzenlenen final yarışmasına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hafızlık eğitimi veren Kur’an Kurslarında eğitim gören ve kendi bölgesinde birincilik elde eden 7 erkek öğrenci, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi’ndeki finalde en güzel sesleriyle yarıştı. Final yarışmasında birinciliği İzmir’den katılan Melih Tarım, ikinciliği Amasya’dan Mert Talha Demir ve üçüncülüğü Elazığ’dan Muhammet Fatih Yel kazandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül olarak altın verildi.

“Daha iyi yerlere gelmek için çalışacağım”

Kendi bölgesinde rakiplerini yenerek Türkiye finaline katılıp birinciliğe hak kazanan Melih Tarım, “İnşallah daha iyi yerlere gelmek için çalışacağım. Allah herkese nasip etsin. Biraz heyecanım vardı ama kendimden emindim. Birinci olmak çok güzel bir his. Şükür başardık ve benim için de güzel oldu” dedi.

“Ülkemizin 7 bölgesinde birinci olanlar burada yarıştı”

Türkiye’nin 7 bölgesinde yarışan ve daha sonra finale ise Denizli’de ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirten Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması hamdolsun ki Denizli’de yapıldı. Ülkemizin 7 bölgesinde birinci olanlar burada yarıştı. Bunlar her biri bana göre birinci. Tabi ki yarışmada illaki dereceler olacaktır. Onlar belirlendi. 3 hafta önce de Ege Bölge Hafızlık Finali Denizli’de yapıldı. Denizli bu açıdan bu sene çok bereketli. Şimdi de Türkiye’ye finali yaptık. Denizli halkı adına çok mutluyum” diye konuştu.