Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 16 araca 57 bin 537 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde 65 tim, 216 personel ve 2 dedektör köpek ile Türkiye Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 125 okul, 3 öğrenci yurdu, 74 metruk bina, 72 park, 194 sokak ve 116 işyeri kontrol edildi. Kontroller esnasında 3 bin 834 şahsın sorgulaması yapılırken, 3 şahsa işlem yapıldı. Trafik yönünden yapılan uygulamalarda ise trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 16 araca 57 bin 537 TL trafik idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.