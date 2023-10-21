Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 2 bin 800 araç kontrol edilip, 241 sürücüye 356 bin 386 TL para cezası kesildi.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından trafiğin daha kontrollü sağlanması için araç sürücülerine yönelik denetimi yapıldı. Denetimde 2 bin 800 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak yeterliliğine bakıldı. Yapılan denetim çerçevesinde 101sürücüye hız sınırını aşmak, 31 sürücüye hatalı araç park etmek, 35 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 27 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 45 sürücüye ise diğer trafik kurallarından ötürü cezai işlem uygulandı. Toplamda 241 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymama suçlarından dolayı 332 bin 137 TL para cezası kesildiği kaydedildi.