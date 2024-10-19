Bilecik’te trafik ekipleri Bozüyük-Eskişehir-Bursa karayollarında yaptığı denetimde kurallara uymayan 63 sürücüye ceza yazdı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Bozüyük-Eskişehir-Bursa karayollarında yapılan trafik uygulamalarında 557 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimde çeşitli maddelerden toplamda 123 araç ve sürücüsüne 256 bin 114 TL trafik idari para cezası uygulandı. İl merkezinde yapılan trafik uygulamalarında ise 165 araç ve sürücüsü denetlenirken çeşitli maddelerden toplamda 63 araç ve sürücüne 49 bin 179 TL trafik idari para cezası uygulandı.