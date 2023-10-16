Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 235 araç sürücüsüne 423 bin 854 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde ve ilçelerinde sürücülerde davranış değişikliğinin oluşması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından trafik denetimi yapıldı. İl genelinde yapılan denetim çerçevesinde 2 bin 135 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde muayenesiz araç kullanma, hatalı park etme, hız sınırını aşma, kırmızı ışık ihlali, belgesiz araç kullanma ve kullandırtma, alkollü araç kullanma ve diğer trafik kurallarına uymama suçlarından ötürü 235 araç sürücüsüne 423 bin 854 TL para cezası kesildi.