Aydın’ın Efeler ilçesinde drone destekli trafik denetimleri aralıksız devam ederken kurallara uymayan 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde drone destekli trafik denetimleri aralıksız devam ederken kurallara uymayan 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler’de bulunan İzmir Bulvarı Ziraatçiler Kavşağı’nda drone destekli trafik denetimi yaptı. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 200 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 18 araca toplamda yaklaşık 17 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan bazı sürücüler drone tarafından görüntülenirken ceza yemekten kaçamadı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve farkındalık oluşturulması adına gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.