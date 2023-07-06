Muğla’nın Marmaris ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri yaz sezonunda trafiğin artması ile birlikte denetimlerini de sıklaştırdı. Drone destekli trafik denetimleri esnasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekiplerince ilçenin farklı noktalarında bulunan trafik ışıklarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, kask takmadığı tespit edilen sürücülere cezai işlemler uygulandı. Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri şok uygulamalarının 7 gün 24 saat esasına göre ilçede özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda devam edeceğini belirterek sürücülerin hem kendi can sağlıkları hem de diğer sürücü ve yayaların can güvenliği açısından trafik kurallarına uymalarını ifade etti.