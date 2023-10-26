Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından araç sürücülerine yönelik yapılan trafik kontrol denetiminde 532 araç sürücüsüne 800 bin TL’ye yakın para cezası kesildi.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından trafiğin daha güvenilir olması için trafik kontrol denetimi yapıldı. Denetimde trafik polisleri tarafından 5 bin 45 araç ve motosiklet sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetim çerçevesinde 216 sürücüye hız sınırını aşmak, 110 sürücüye hatalı araç park etmek, 59 sürücüye muayenesiz araç kullanma, 24 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 114 sürücüye ise diğer trafik kurallarına uymama suçlarından dolayı cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Toplamda ise 5 yüz 32 araç sürücüsüne 779 bin 794 TL para cezası kesildi.