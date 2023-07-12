Adana’da polis hatalı park yapan, engelli yerine, kaldırıma ve yaya geçidine araçlarını park eden 279 sürücüye toplamda 138 bin 648 lira para cezası uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi, Gazipaşa ile Özal Bulvarlarında olmak üzere il genelinde hatalı park, engelli park yerleri işgalleri , kaldırım işgalleri üzerine denetim yaptı. Yapılan denetimlerde polis 179 sürücüye hatalı parktan 436’şar lira, 39 sürücüye engelli park yerine aracını park etmekten 872’şer lira, 43 sürücüye kaldırım üzeri paktan 436’şar lira, yaya geçidi üzerine park eden 18 sürücüye de 436’şar lira para cezası uygulandı.Toplamda 279 sürücüye 138 bin 648 lira para cezası uygulanırken, 13 aracın çekici marifetiyle otoparka alındığı bildirildi.

Polisin denetimlerinin süreceği öğrenildi.