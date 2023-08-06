Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda kural ihlali yapan 2 bin 173 sürücüye ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında vatandaşların huzur ve güvenini temin etmek üzere denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda drift atan 37, abartı egzoz kullanan 245, yüksek sesle müzik dinleyen 319, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan 368, modifiye araç kullanan 414, tehlikeli araç kullanan (makas) 230, alkollü araç kullanan 192, ehliyetsiz araç kullanan 405 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin denetimleri hız kesmeden devam ederken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz. Son zamanlarda trafik kurallarına uymayan, ayrıca geç saatlere kadar araçlarıyla drift atarak hem trafiği tehlikeye sokan hem de gürültülü araç kullanmak suretiyle insanlarımızı rahatsız eden sürücülerden dolayı birçok mesaj ve şikayet aldık. Bu konuyu emniyet trafik ekiplerinin hassasiyetle takip ettiğini ve sert tedbirler aldığımızı, yakaladığımız araç sürücülerine karşı ağır yaptırımlar uygulayacağımızı bildirmek isterim. Bu konuyla ilgili hem kameralarımızdan aldığımız görüntüler hem de görevlendirdiğimiz ekipler yardımıyla tavizsiz bir çalışma yapıyoruz. Huzur şehri diye tanınan şehrimizde hiçbir vatandaşımızın rahatsız edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.