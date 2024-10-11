Adana’nın Kozan ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince otomobil çarptı. Bisiklet sürücüsünün yaralandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan ilçesinde 9 Ekim’de Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre öğlen saatlerinde elektrikli bisiklet sürücüsü H.U. Çanaklı Mahallesi istikametine kırmızı ışıkta geçince G.A. yönetimindeki 01 AKF 052 plakalı otomobil çarptı. Kaza anbean görüntülendi. Yaralı H.U. olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün vücudunda kırıklar olduğu hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.