İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen sürücüler yine yolları kan gölüne çevirdi. Resmi verilere göre, Türkiye genelinde yılın Ocak-Kasım ayı döneminde meydana gelen 443 bin 843 trafik kazasında 2 bin 100 kişi hayatını kaybederken, 268 bin 832 kişi yaralandı. Bursa’da ise 11 aydaki kazalarda 67 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen sürücüler yine yolları kan gölüne çevirdi. Resmi verilere göre, Türkiye genelinde yılın Ocak-Kasım ayı döneminde meydana gelen 443 bin 843 trafik kazasında 2 bin 100 kişi hayatını kaybederken, 268 bin 832 kişi yaralandı. Bursa’da ise 11 aydaki kazalarda 67 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Kasım ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 44 bin 962 kazada 228 kişi hayatını kaybederken yaralanan 24 bin 204 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yılının ilk 11 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 443 bin 843 kazada 2 bin 100 kişi kaza yerinde can verdi. Yaralanan 268 bin 832 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kazalardan 187 bin 763’üne sürücü, 20 bin 290’nına yaya, 835’ine yol ve 2 bin 644’üne yolcu kusurları sebebiyet verdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan 5 bin 191 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. ’Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere’ giren 5 bin 191 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. 2022’de onlarca ocağın sönmesine sebep olan bin 685 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise alkollü sürücülerin karıştığı tespit edildi. Hız tutkunu bin 672 sürücü de kazalara sebep oldu.

Yılın 11 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 4 bin 361 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 22 bin 139 yolcuya da ceza kesildi. 3 milyon 601 bin 754 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kameralarca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 17 milyon 405 bin 114 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 195 bin 573 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 210 bin 123 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 11 ayda meydana gelen kazalarda Ankara’da 94, İstanbul’da, 119, İzmir’de 97 ve Bursa’da 67 kişi hayatını kaybetti. Bursa’da geçtiğimiz Kasım ayında 620 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 6 kişi hayatını kaybederken yaralanan 887 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 11 aylık döneminde ise 6 bin 636 yaralamalı kaza meydana geldi. 67 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 9 bin 409 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.