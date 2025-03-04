Türkiye’nin önemli üretim alanlarından Adana’da kuraklıktan endişelenen çiftçilerin bir kısmı, riski az olan Mısır ekimine yöneldi. Bir çok tarlada mısır tohumları toprakla buluşmaya başladı.

Hem meyve hem sebze de önemli bir yere sahip Adana’da çiftçiler her dönem üretim yapıyor. İlkbaharın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde ise Kozan ilçesinde çiftçiler bereketli toprakları mısır tohumlarıyla buluşturmaya başladı. Her geçen yıl kuraklık endişesi biraz daha artan üreticiler bu sene mısır ekimi arttırmaya başladı. Çiftçilerin mısırı risk ve iş gücü az olduğu için tercih ettiği belirtildi.

Bu yıl bölgede mısır ekim alanlarının arttığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Taner Arığoğlu, bölgede yoğun kuraklık nedeni ile çiftçilerin alternatif ürünler yerine mısır ekimine yöneldiğini kaydetti.

Bölgede üretim yapan Ziraat Mühendisi Taner Arıoğlu da, "2 bin dekar üretim alanında bin 500 dekarı mısır üretim alanına ayırdık. Kuraklıktan dolayı topraktaki ekim yataklarında nem derecesi sürekli düşüyor. Böyle devam ederse alternatif sulamaya geçmek zorunda kalacağız" dedi.

Mısırın yanında fıstık ekimi planladıklarını da aktaran Arıoğlu, "Ova da şuan mısır ekimi artmış durumda. Mısır diğer ürünlere göre riskleri ve iş gücü daha az. Pazarlaması, depolaması kolay bir ürün. Bu yıl tohum uyandırma dönemi başarılı gerçekleşirse ayçiçek tarlalarını da görürüz, susuzluğa dayanıklı bir ürün" diye konuştu.

Osmaniye’ye bağlı Kadirli Mehmetli Barajında da kuraklık riski olduğuna değinen Arıoğlu, "Çiftçilerimiz bilinçli ama kurak arazilerde ekimler biraz beklene bilir. Sulama imkanlarımız zayıf. Çok kurak yerlerde bekleme yapılabilir" diyerek tavsiyede bulundu.