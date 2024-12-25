Denizli’nin Buldan ilçesinde yer alan kuş cenneti Yayla Gölü son yağışların ardından tekrar su toplamaya başladı.

İçinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ’Kuş Cenneti’ olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü’nün son hali yürekleri burkmuştu. bölgede yaşanan yağışların mevsim normallerinin altında kalması, gölde kuraklık ve sıcaklık etkilerini daha belirgin hale getirmişti. Doğal sit alanı olarak korunan bölgede 2’si endemik olmak üzere 95 bitki grubu bulunuyordu. Kuraklıkla mücadele eden Yayla Gölü, son zamanlarda gerçekleşen yağışlarla tekrardan can buldu. Göl yüzeyi tekrar su toplamaya başlaması dikkatlerden kaçmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve göle su temini sağlayan arıkların temizlenmesiyle birlikte yağışların artmasıyla birlikte gölün eski günlerine yeniden dönmesi bekleniyor.