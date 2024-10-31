Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Şehirlioğlu Mahallesi’nde, halk mevsimin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Selendi ilçesinin kırsal Şehirlioğlu Mahallesinde mahalle halkı ve hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl beklenenden az yağış alan ilçe genelinde tarım arazilerinin zarar görmemesi ve su kaynaklarının yetersiz kalmaması için bir araya geldi.

Öğle namazı sonrası eller semaya kaldırılarak Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas önderliğinde yağmur duası yapıldı. Duanın ardından yaşlısı genci, erkeği kadını tarafından hazırlanan yöresel yemekler kazanlarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Yağmur duası ve hayır yemeğine Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Murat Daban, daire müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.