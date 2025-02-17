Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca ’Sıcak İklim Çim Paneli’ düzenlendi.

Türkiye’de kuraklığa dayanıklı çim üretimini başlatan ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda su tüketimini azaltacak sıcağa dayanıklı sıcak iklim çimlerini üreterek doğaya katkı sağlıyor. iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tehlikesi ve su kaynaklarını korumak amacıyla hareket geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca akademisyen ve uzmanların da katıldığı Sıcak İklim Çim Paneli düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki panele Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sever Mutlu, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetimi’nden Dr. Fatma Öncü Ceylan Baloğlu, Gloria Otelleri Bahçe Koordinatörü Hasan Şengül, Ziraat Mühendisi Ahmet Gülgün konuşmacı olarak katıldı.

"Uzun ömürlü ve sıcağa dayanıklı"

Panelin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alanlarda kullandığımız su miktarını azaltmak adına türlü önlemler alıyoruz. Ağaç türlerini, çalı formunda bitkileri seçerken ve sulama şeklini planlarken bütün önlemlerimizi alıyoruz. Daha önce kullanılan çim türlerinin yaz aylarında her gün sulanması, sık sık biçilmesi, gübrelenmesi ve ilaçlanması gibi bakım hizmetleri için ekstra iş gücü ve maliyet gerekirken, sıcak iklim çimleriyle sulama ve biçme ihtiyaçlarında yarı yarıya tasarruf sağlanıyor" diye konuştu.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin farkında olduklarını belirten Atasoy, "İklim değişikliği ile mücadelede yeşil alanları korumak ve çoğaltmak zorundayız. Özellikle yeşil alanlar konusunda iklim değişikliğine uyum anlamında yapılacak peyzaj, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları son derece önemli. Yenilikçi yaklaşımlar bize doğa temelli çözümleri, yeşil altyapı çözümlerini zaten öneriyor. İklime dirençli bir kent olma noktasında Muhittin Böcek Başkanımızın destekleriyle Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülen çalışmalar değerlendirildi

Panelde konuşan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sever Mutlu, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetimi Dr. Fatma Öncü Ceylan Baloğlu, Gloria Otelleri Bahçe Koordinatörü Hasan Şengül ve Ziraat Mühendisi Ahmet Gülgün de küresel iklim değişikliği dolayısıyla su kaynaklarının daha iyi kullanılması, yeşil alanlarda çim türünün seçimi, suyu az tüketen ve uzun ömürlü az masrafla sürdürülen yeşil alanlar hakkında bilgi verdi.