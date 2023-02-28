Siirt şehir genelinde beklenen yağışların bir türlü gelmemesi, üreticileri tedirgin etmeye devam ediyor. Kuraklık riskinin artması üzerine Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, umutlarını mart ve nisan ayında yağması beklenen yağmurlara bıraktıklarını söyledi.

Siirt şehir genelinde beklenen yağışların bir türlü gelmemesi, üreticileri tedirgin etmeye devam ediyor. Kuraklık riskinin artması üzerine Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, umutlarını mart ve nisan ayında yağması beklenen yağmurlara bıraktıklarını söyledi.

Beklenen yağışların olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Siirt’te, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin umutlarını yağması beklenen yağışlara bıraktıklarını ifade eden Günbat, tek umutlarının mart ve nisan aylarında beklenen yağışlar olduğunu söyledi.

Şehirde ve bölgede bu sene çok az yağmur yağdığını hatırlatan Günbat, kuraklığın baş gösterdiğini değerlendirdi. Günbat, "Bunun için daha önceki demeçlerimde de tüm halkımızı yağmur duasına davet etmiştim. Şu ana kadar da yağmur yağmadı ama bundan sonra yağmur yağarsa hem hububatta hem de meralarda faydalı olur. Biliyorsunuz ilimizin bütün ekonomisi tarım ve hayvanlıkladır. Mart ve nisan yağmurları çok faydalı oluyor mısır, pamuk, buğday, fıstık gibi ürünlerde. Tabii yağmur yağmazsa hayvanlar otlanmaz. Ot olmadı mı da hayvanlar beslenmez. Kar ile zararlar birbirini karşılamaz onun için şu anda uykularımız kaçıyor. Geçmişte de söylemiştim şu anda da söylüyorum bu kuraklıktan dolayı diken üstündeyiz” dedi.

"İmamlara yağmur duası için çağrıda bulunacağız"

Tek umutlarının mart ve nisan yağmurları olduğunu dile getiren Günbat, “Mart ve nisan aylarında yağmur yağarsa gerçekten çiftçi ve havyan besicileri bekledikleri refaha kavuşur. Ama eğer Mart ve Nisan’da yağmur yağmazsa ilimizde kuraklıktan dolayı çok büyük zararlar meydana gelecek. Biz Mart ve Nisan yağmurları için dua edeceğiz. İmamları yağmur duasına çağıracağız. Hep birlikte bu memleketin refahı ve geleceği için dua edelim” diye konuştu.