Aşırı yaz sıcaklarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde göletler kurumaya başladı. Bununla birlikte Mazıdağı ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun süredir yağmur yağmaması sonucu kurumaya başladı. Su seviyesi düşen gölette binlerce balık telef oldu olduğu görüldü.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kuraklık nedeniyle yağış alamayan gölet su seviyesinin düşmesiyle birlikte binlerce balık telef oldu.

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