Türkiye’nin en fazla yağış alan ileri arasında yer ancak son yıllarda yağış miktarı en fazla azalan iller arasına giren Muğla’da yaşanan kuraklık hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Muğla’nın Marmaris ilçesine 42 kilometre mesafedeki Söğüt mahallesinde kuraklığa bağlı susuzluk yaşanırken Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatadaşların su sıkıntısını çözmek için yerleşim birimlerine tankerlerle su takviyesi yapmaya başladı. Son zamanlarda kaynak suları azaldığı için su ihtiyacının sondaj ile karşılamaya çalışıldığı Marmaris Söğüt Mahallesi’nde sondajdan gelen suların da tuzlu akmaya başladığı belirtilerek yöre sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Türkiye’nin en fazla yağış alan ileri arasında yer ancak son yıllarda yağış miktarı en fazla azalan iller arasına giren Muğla’da yaşanan kuraklık hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Muğla’nın Marmaris ilçesine 42 kilometre mesafedeki Söğüt mahallesinde kuraklığa bağlı susuzluk yaşanırken Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatadaşların su sıkıntısını çözmek için yerleşim birimlerine tankerlerle su takviyesi yapmaya başladı. Son zamanlarda kaynak suları azaldığı için su ihtiyacının sondaj ile karşılamaya çalışıldığı Marmaris Söğüt Mahallesi’nde sondajdan gelen suların da tuzlu akmaya başladığı belirtilerek yöre sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Pandemi sürecinden sonra Türkiye’in en fazla göç alan illeri arasında yer alan Muğla’nın çeşitli bölgelerinde su sıkıntısı yaşamaya başladı. Yaşanan sıkıntının sadece insan yoğunluğundan değil esas olarak kuraklıktan kaynaklandığı belirtilirken, sorunu çözmek içİn Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla tankerlerle su taşımaya başlandı. Söğüt mahallesi sakinlerinden 47 yaşındaki Özat Akgül mahalleye su veren üç ana su deposunun kuraklık ve artan nüfus karşısında yetersiz kaldığı belirterek, "Kuraklık ve nüfusun yoğunlaşmasından ötürü su depoları yetersiz kalmaya başladı" dedi.

"Köy meydanındaki kaynak suyu çeşmesinde uzun kuyruklar oluşuyor"

Söğüt mahallesinin merkezindeki doğal kaynak suyu çeşmesinin önünde son zamanlarda uzun kuyruklar oluşmaya başladığını belirten köylüler, bu çeşmelerden Söğüt sakinlerinin yanı sıra çevre köyler Bozburun ve Taşlıca sakinlerinin de faydalandığını belirttiler. Çeşmelerin önünde içme, yemek ve çay demlemek için kullanacakları suları doldurmak için bekleyen vatandaşlar, "Su sorunu sadece Söğüt’te yok. başta kuraklık olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı su sıkıntısı yaşıyoruz. Burada en azından biraz tuzlu da olsa su var, Taşlıca’da hiç su kalmadı" diyerek yaşanan soruna çare bulunmasını istediler.

"MUSKİ su araması yapıyor"

Doğal güzelliklerinin yanı sıra iklim ve bitki örtüsü dolayısıyla oldukça değerli olan Söğüt Mahallesi’nin pandemiden sonra daha da değerlendiğini ve herkesin buralarda yaşamak istediğini belirten Muhtarı İdris Keskin ‘"Devam eden su sorunumuz artan nüfus ve yaşanan kuraklıkla birlikte daha da arttı. Belediye ve MUSKİ ekipleri sık sık gelip su kaynağı bulmak için çalışmalar yapıyorlar. Ancak hala bir çözüm bulunamadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Köyümüzde 650 hanede kayıtlı 1680 kişi var. Ve her geçen gün yeni evler yapılıyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Özal Günay, sudaki tuz oranının artması nedeniyle kullanımda sıkıntı yaşandığını belirterek banyoda suların köpürmediğini ve mutfakta da tabak ve çanakların paslanmaya başladığını söyledi.

"Yağmur yağsın diye dua ediyoruz"

Söğüt mahallesindeki tüm evlerin bahçeleri ve çatılarında su depoları bulunduğunu, suların kesik olduğu zamanlarda tankerler ile su taşınan bölgede bazı kişilerin yağmur sularını toplayacak şekilde sistem kurduğunu belirten Mustafa Günay, yağmur yağması için dua ettiklerini söyledi.

Bu arada Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından da bölgede su arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.