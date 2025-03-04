Aydın’ın önemli barajlarından olan Kemer Barajı’nda av yasağı öncesinde yakaladıkları balıklarını tüketmeye çalışan balıkçılar, son yıllarda yaşanan kuraklığın balık popülasyonlarını da etkilediğini belirtti.

Aydın’da balıkçılar 1 Mart itibariyle gelen av yasağı ile birlikte sezonu kapatırken, bir yandan da yasak öncesi yakaladıkları balıklarını tüketmeye çalışıyor. Nazilli ilçesinde uzun yıllardır balıkçılık yapan Serkan Saymaz da tatlı su balıkçılığındaki sıkıntıları dile getirirken, zaman zaman 100 kilonun üzerine çıkan yayın balıklarının bile azaldığını söyledi. Son olarak yakaladığı 30 kiloluk yayın balığını satışa sunan Saymaz; "Bunu geçen hafta yasaklardan önce Kemer Barajı’ndan tuttuk. Bu tuttuğumuz 30 kilo civarı ama ufak bu, daha önce 56 kilo vardı onu sattık. Barajda yayın balıklarının 100 kilonun üzerine çıktığı oluyor. Fakat barajda balık çok yok. Genelde tuttuklarımız, restoranlara anca yetiyor açıkçası. Ama Ramazan dolayısıyla restoranlar kapalı olunca bunları da tezgahımızda satıyoruz. Kilosu 400 TL et olarak. Bütün haliyle almak isteyen olursa 250 TL’den veriyoruz. Çünkü kestiği zaman kafası kuyruğu içi derken yüzde 40’a yakın bir fire oluyor" dedi.

"Eski balıklar çıkmıyor artık"

Barajdaki balık sayısının kuraklık sebebiyle giderek azaldığını dile getiren Saymaz; "Bizim buralarda çoğu dereler kuruduğu için balık popülasyonunda da düşüş yaşandı. Balıklar havyar attığı zaman tutmuyor, kuru olduğu için yavru olmuyor. Balık popülasyonu bitti desek olacak yani. Eski balıklar çıkmıyor artık. Balıkçılık eskisi gibi değil maalesef. Bizim tatlı suda çeşitlerimizde sazan türleri oluyor, sivri sazan, yayın oluyor. Fakat vatandaşın alım gücü düştükçe satışlarda da düşüş oluyor tabi. Kalabalık bir ailenin 3-4 kilo balık alması zorlaştı. Yani eskisi gibi satışlar olmuyor" dedi.