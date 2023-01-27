Kayseri’de balıkçılık işi yapan Ali Akçaya, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin balıklara da etki ettiğini söyleyerek, “Hava sıcaklıkları normal seyrinde seyretmediği için balıklar normal boyutlarında büyümedi” dedi.

Kayseri’de balıkçılık işi yapan Ali Akçaya, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin balıklara da etki ettiğini söyleyerek, “Hava sıcaklıkları normal seyrinde seyretmediği için balıklar normal boyutlarında büyümedi” dedi.

Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin balığı yağlılık oranını ve lezzetini etkilediğini söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, “Hava sıcaklığı normalin üzerinde seyretmesi balıklara etki etti. Balığın yağlılığını ve lezzetini etkiledi. Şu an itibariyle balıklarda yavaş yavaş azaldı diyebiliriz. Hava sıcaklıkları normal seyrinde seyretmediği için balıklar normal boyutlarında büyümedi. Vatandaşlar balıkların sadece fiyatlarına odaklandıklarında yanılıyorlar. Vatandaşların sadece balığın fiyatına değil, balığın kalitesine, büyüklüğüne, küçüklüğüne ve canlılığına da dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Geçen seneye oranla piyasadaki diğer gıda ürünlerinde artışlara göre balıkların fiyatları normal seyrediyor. Çok afaki yükselişler yok. Ancak vatandaşın talebi bir et gibi bir tavuk gibi ya da bir peynir gibi değil. Balık çok önemli bir protein kaynağıdır. Piyasada da bir sakinlik söz konusu durumda” ifadelerini kullandı.

Yağışın olmamasından dolayı oluşabilecek kuraklığın balıkçılığı da etkileyeceğini belirten Akçakaya, “Bu sene enteresan bir mevsim yaşıyoruz. Normal olmayan bir mevsim yaşıyoruz. Şu anda Ocak ayındayız ama normal bir kar yağışı olmadı. Kuraklıkla baş başa kalabiliriz. Eğer bu şekilde devam ederse bilemiyoruz ama kuraklık olursa balıkçılıkta etkilenecek bu durumdan. Hamsinin fiyatı 50-60 TL civarında, istavrit 70-80 TL civarında, çupra, levrek 110 TL civarında satışa sunuluyor. Palamut mevsim itibariyle artık bitti. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Vatandaşlar balık alırken, dikkatli olmalılar. Sadece fiyata odaklanmamalarını ve balığa daha çok dikkat etmelerini öneriyorum. Mevsim şartları insanlarında psikolojisini, yaşam şartlarını değiştirdi. İnsanlar psikolojik olarak bir yağış bekliyorlar. Ancak böyle giderse kar yağmadan kış mevsimini kapatacağız” şeklinde konuştu.