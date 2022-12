Su Çalıştayı’nda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, yeraltı su seviyesinin aşağı inmesi sonucunda Sivrihisar’ın güneyinde obrukların oluştuğunu, bunun yavaş yavaş Eskişehir’e geleceğini söyledi. Ayday, “Sivrihisar’ın güneyinde obruklar oluşmaya başladı. 10-20 metre çapında boşluklar oluşmaya başladı. ‘Obruk neden oluşur?’ Yeraltı su seviyesinin aşağıya inmesiyle oluşur. Sivrihisar’dan yavaş yavaş Eskişehir’e doğru gelecek, bu felaket olur” şeklinde konuştu.

Su Çalıştayı’nda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, yeraltı su seviyesinin aşağı inmesi sonucunda Sivrihisar’ın güneyinde obrukların oluştuğunu, bunun yavaş yavaş Eskişehir’e geleceğini söyledi. Ayday, “Sivrihisar’ın güneyinde obruklar oluşmaya başladı. 10-20 metre çapında boşluklar oluşmaya başladı. ‘Obruk neden oluşur?’ Yeraltı su seviyesinin aşağıya inmesiyle oluşur. Sivrihisar’dan yavaş yavaş Eskişehir’e doğru gelecek, bu felaket olur” şeklinde konuştu.

“Suyumuza sahip çıkıyoruz”

“Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi “Suyumuza sahip çıkıyoruz” teması ile Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Bilecik il sınırları içinde bulunan Sakarya Havzası içeren alandaki “Su” konularının tartışılacağı Su Çalıştayı düzenledi. 21 Aralık günü Jeoloji Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen çalıştaya çevre illerdeki temsilciler, öğrencilerin yanı sıra ESKİ, DSİ gibi kuruluşların temsilcileri de katıldı. Su problemi ele alınırken ülkeyi bölge bölge değerlendirdiklerini her bölgenin kendi has sorunları olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Can Ayday, “Edirne, Diyarbakır, Konya farklıdır. Bu nedenle burada bir çalıştay yaparak problemleri ilgililere, yetkililere soralım, ortak bir çözüm yolu araştıralım dedik.” diye konuştu.

Kamu kurumları ortak bir veri tabanı kullanmalı

Eskişehir’in de Türkiye’nin de su fakiri, olduğunu belirten Ayday, tasarrufun önemine ilişkin şunları söyledi:

“Sularımızı planlı kullanacağız. Sularımızı har vurup harman savurmayacağız. Sularımızı daha az kullanmaya özen göstereceğiz. Su fakirlik düzeyimiz tasarrufla iyileştirilebilir. Suyla ilgili farklı kamu kurumları var. Bazıları birbirleriyle verileri farkında olmadan paylaşmama durumunda. Birbirlerinden veri transfer edemedikleri için problem oluyor. Tekrar masraf oluyor. Birinci sorun ortak veri tabanının kullanılmaması. Eğer ortak veri tabanı kullanılırsa daha iyi sonuç alınacak. Daha az su kullanılacak. Çünkü yeraltı suyu en fazla ziraatta ve ardından da sanayide kullanılıyor. Buradan daha az su kullanılması çok önemli.”

"Sivrihisar’dan yavaş yavaş Eskişehir’e doğru gelecek"

Çok önemli bir bilgi paylaşan Ayday “Evimizde damlatan bir musluktan suyu kesersek bir yılda 9 bin litre suyun boşa akmasını engellemiş oluyoruz. Bu büyük bir rakam.” diye konuştu. İlkokullarda da az su kullanma veya su tasarrufu konusunda eğitim verilmesi gerektiğini dile getiren Cana Ayday, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Su sorunu devam ederse, Sivrihisar’ın güneyinde obruklar oluşmaya başladı. 10-20 metre çapında boşluklar oluşmaya başladı. ‘Obruk neden oluşur?’ Yeraltı su seviyesinin aşağıya inmesiyle oluşur. Sivrihisar’dan yavaş yavaş Eskişehir’e doğru gelecek Bu felaket olur. Suyu çok dikkatli kullanmamız lazım. İçtiğimiz suyun yaşı 3,4 milyar yıl. Dünyanın yaşının da 4 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde ne kadar büyük bir miras olduğu ortaya çıkıyor. O nedenle böylesine önemli bir mirasa sahip çıkmamız gerekiyor.”