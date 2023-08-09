Van Büyükşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıklarıyla beraber kuraklığın etkili olduğu Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi’nde tamamladığı tarımsal sulama kanalı ve gölet ile tarım arazilerine can suyu ulaştırdı.

Kent genelinde artan hava sıcaklıkları ile beraber tropikal hava sistemlerinin daha uzun süre etkili olmaya başladığı kırsal kesimlerde yaşanan kuraklık, tarım arazilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Çiftçilerin yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal sulamada ciddi sorunlar yaşayan üreticilere destek sağlıyor. Bu çerçevede su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi adına çalışmalarını hızlandıran Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesi Akbulut Mahallesi’nde arazilere ulaşmayan dere sularını 28 bin metreküp kapasiteli gölette topladı. Biriken suyun arazilere verimli bir şekilde ulaşması için de 5 kilometre uzunluğunda sulama kanalını çiftçilerin hizmetine sunan ekipler, tamamlanan gölet ve sulama kanalı ile bölgede 350 hektar tarım arazisine sulama suyu ulaştırdı.

Projeyi yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Başkan Danışmanı Sinan Hakan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, proje hakkında bilgi alarak kanala suyu veren vanaları açtı. Kısa sürede arazilere ulaşan su, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kuraklığın en çok hissedildiği mahallede bu suyla birlikte ekinlerde bolluk yaşanacağını ifade eden Akbulut Mahalle Muhtarı Abdulkerim Oskay, Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Toprak kanaldan dolayı sıkıntı yaşadıklarını anlatan Muhtar Oskay, tamamlanan beton kanal ile birlikte alternatif tarım bitkilerinin yetiştirilebileceğini belirterek; buğday, arpa, yonca ve korunga gibi ürünlerde ise verimliliğin artacağını ifade etti.